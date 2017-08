No próximo dia 16 de agosto, quarta-feira, São Roque completa seus 360 anos e como há mais de três séculos, seu povo se une com alegria para celebrar o aniversário desta cidade, que traz consigo histórias de pessoas e famílias vencedoras e batalhadoras.

Muitos são-roquenses estão pelo mundo brilhando e levando consigo não só o nome da cidade, mas todo o talento que nasceu, é, sempre será da terrinha.

Como noticiamos recentemente, alguns deles são Geisa Arcanjo, que integra a Seleção Brasileira de Atletismo e sagrou-se tricampeã sul-americana no arremesso de peso; Bianca Nakashima, karateca, convocada para a Seleção Brasileira; Luis Imanaka, premiado no atletismo nacional e volta agora com garra a competir após 4 anos; Hélio Góes, músico premiado nos EUA; Junior Lopes, ator que participou do filme João O Maestro, com estreia na próxima semana; Erika Eremenko, atriz, que atuou recentemente em grande peça A Bela Adormecida em São Paulo, que entre muitos outros nomes, representam nossa cidade com muito profissionalismo e dedicação.

E nós, Gráfica e Jornal O Democrata temos muito orgulho e alegria por fazermos parte dessa história ao longo dos últimos 100 anos, levando informação com compromisso e respeito ao povo são-roquense e também à nossa região. Uma salva de vivas a todos que ajudaram a construir e integram estes 360 anos de lutas e conquistas.

A boa notícia da semana vem em forma de inauguração, como um grande presente que a cidade tanto espera. No próximo dia 16, a Estação de Tratamento de Esgoto será entregue a cidade e promete dar mais qualidade à água e ao meio ambiente. Este será um marco para o aniversário de São Roque e espera-se que muitas outras boas novas venham a cada ano, fazendo desta estância um lugar cada vez melhor para se viver, com desenvolvimento, tranquilidade e prosperidade. E Viva São Roque!