Uniso realiza oficina de projeto para Mestrado em Comunicação e Cultura

Neste mês de junho, o Mestrado em Comunicação e Cultura, da Universidade de Sorocaba (Uniso), promoverá oficinas de elaboração de projeto. O objetivo é orientar os interessados em concorrer ao processo seletivo de alunos regulares.

As oficinas serão realizadas nos dias 5 de junho, às 14h, 12 de junho, às 9h, e 22 de junho, às 10h, no Anfiteatro da Biblioteca, na Cidade Universitária (Rod. Raposo Tavares, km 92.5), com entrada aberta a todos os interessados.

O Programa está recebendo inscrições até 31 de julho pelo site da Uniso: www.uniso.br. Com área de concentração em “Mídias”, possui duas linhas de pesquisa “Análise de Processos e Produtos Midiáticos” e “Mídias e Práticas Socioculturais”.

Informações pelo telefone (15) 2101.7104 / 7008.