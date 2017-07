Vazamento de adutora em São Roque foi comunicado por moradores antes de desmoronamento

O vazamento que fez desmoronar aproximadamente dois mil metros cúbicos de terra e danificou seis casas devido ao rompimento de uma adutora da Sabesp na manhã da última quarta-feira, 19, já havia sido comunicado à empresa responsável há dois dias. Segundo informações apuradas no local, os moradores avisaram a Sabesp sobre o problema na adutora, na segunda-feira, 17. Em nota a Sabesp informou que recebeu o chamado somente às 7h15 de quarta-feira, 19.

Funcionários da Sabesp que estavam no local na hora do acidente disseram que faziam a sinalização na rua para que os reparos começassem, quando o desmoronamento aconteceu. “Atrasamos um pouco porque paramos para abastecer o caminhão, se tivéssemos chegado 10 minutos antes estaríamos soterrados agora”, disse um dos funcionários.

Ainda segundo a nota, a empresa disse que deslocou uma equipe para o local às 8h, período em que já havia ocorrido o deslizamento. A Companhia aguarda a recomposição da rua para avaliar os danos causados à tubulação e tomar as providências necessárias. Em relação ao imóvel interditado, os moradores estão na casa de familiares e foram orientados pela Companhia sobre os procedimentos e documentos necessários para indenização caso seja comprovado que a ocorrência é de responsabilidade da Sabesp.

O acidente

Na manhã da última quarta-feira, 19, por volta das 8h30, uma adutora da Sabesp se rompeu na altura do Km 63,5 da Raposo Tavares e provocou um enorme desmoronamento na encosta da Rodovia Raposo Tavares.

Parte da Rua Uruguai, que fica no bairro São Rafael, em São Roque, também cedeu devido ao rompimento da adutora e comprometeu seis residências que ficam na encosta do paredão que desmoronou. Antes do incidente, cerca de 10 veículos que passavam pelo local derraparam e bateram, devido a um resíduo que foi despejado na pista.

A casa que ficou mais comprometida fica na Rua Uruguai e felizmente ninguém ficou ferido. Nas imagens é possível ver as rachaduras que ficaram devido ao desmoronamento. Por precaução, a Defesa Civil interditou esta e outras cinco casas, que sofreram avarias devido ao acidente. Cerca de 250 residências estão sem abastecimento de água. A Sabesp informou que não há previsão para que o serviço seja normalizado.

Após o desmoronamento, populares informaram às equipes de resgate, que dois carros teriam sido soterrados. Diante da informação, equipes ficaram durante o dia e a madrugada procurando por vítimas. Cães farejadores também auxiliaram nas buscas, mas após mais de 12 horas, as equipes encerraram as atividades e informaram que, por sorte, ninguém estava no local na hora do acidente.



Estado de alerta

Aproximadamente dois mil metros de terra deslizaram do paredão e a preocupação ainda continua para que o resto do concreto não desmorone. Funcionários e engenheiros da Defesa Civil estão fazendo estudos para apurarem a magnitude do problema e quais obras de reconstrução serão necessárias no local.

Veja mais imagens do acidente