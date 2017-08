Veículos com placas final 5 e 6 devem ser licenciados até sexta-feira, dia 31

O Poupatempo alerta os proprietários de veículos com placas final 5 e 6 para o fim do prazo para o licenciamento, dia 31 de agosto.

Atenção: não é necessário ir às unidades do Poupatempo ou Detran.SP, e nem imprimir boleto para pagar o licenciamento. Basta informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) no caixa bancário ou selecionar essa opção nos terminais eletrônicos das agências bancárias ou no internet banking.

É possível pagar a taxa para receber o documento em casa, no endereço cadastrado no site do Detran.SP.

O sistema bancário informa eventuais débitos referentes ao seguro obrigatório (DPVAT), multas e IPVA. Havendo débitos, é necessário efetuar o pagamento. Por este motivo, muitos proprietários deixam para resolver no fim do prazo e correm risco de enfrentar problemas devido à grande demanda, já que neste mês vencem dois finais de placas.

Quem perde o prazo está sujeito a receber multa a partir de terça-feira, 1º de setembro.

Em 2017, o licenciamento de qualquer tipo de veículo custa R$ 85,24. Para receber o documento em casa, o cidadão paga R$ 11 a mais pela postagem dos Correios.

Por lei, todo veículo, independentemente do ano de fabricação, precisa ser licenciado anualmente para poder circular nas vias públicas.

Como licenciar

– Com o número do Renavam do veículo, pague a taxa de emissão do novo Certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) e a taxa de envio pelos Correios.

– O pagamento pode ser feito em agências bancárias, caixas eletrônicos ou pela internet no site do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br).

– O sistema bancário informará os possíveis débitos referentes ao seguro obrigatório (DPVAT), multas e IPVA. Havendo débitos, é necessário efetuar o pagamento.

– Aguarde o recebimento do novo CRLV em até 7 dias úteis, no endereço cadastrado no Detran.SP

– Ao pagar o custo de envio pelos Correios junto à taxa de licenciamento, o documento é emitido automaticamente e a entrega é realizada em até sete dias úteis no endereço de registro do veículo, por isso é importante estar com o cadastro atualizado no Detran.SP.

– O motorista pode acompanhar a entrega do CRLV pelo portal do Detran, em “Serviços Online”. A página fornece o código de rastreamento para checar o andamento no site dos Correios.

– Para solicitar e retirar o documento pessoalmente, é necessário ir até um posto Poupatempo ou unidade do Detran.SP da cidade onde o veículo está registrado, com o comprovante de pagamento e a identidade. Para ser atendido na hora, é necessário agendar antes no site do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br) ou com aplicativo do Detran.SP ou do Poupatempo (SP Serviços).

– Pagar o licenciamento em atraso gera a cobrança de multa e juros de mora. Caso não seja feito, o dono do veículo pode ter o nome inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados (Cadin) e na dívida ativa do Estado pelo débito em aberto.

– Além disso, conduzir veículo não licenciado é infração gravíssima. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê multa de R$ 293,47, sete pontos na habilitação e remoção do veículo a um pátio.