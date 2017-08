Veja as novas vagas de emprego desta semana do PAT São Roque

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de São Roque divulgou ao longo da semana diversas vagas de emprego em diferentes segmentos. A decisão das contratações é responsabilidade dos empregadores.

O preenchimento das vagas depende dos requisitos exigidos e os encaminhamentos são realizados de acordo com os perfis e níveis de escolaridade dos candidatos. As vagas podem ser preenchidas, canceladas ou alteradas diariamente.

Estão disponíveis vagas para: assistente de vendas, atendente de farmácia, auxiliar de enfermagem, auxiliar de escritório para pessoas com deficiência, auxiliar, confeiteiro, cozinheiro de restaurante industrial, instalador reparador de rede de fibra ótica, limpador de vidros (com moto), lubrificador de automóveis, mecânico de autos, mecânico de máquinas industrial, padeiro, prof. De orientação e mobilidade de cegos, terapeuta ocupacional, técnico de apoio aos usuário de internet, técnico em nutrição, vendedor varejista.

Candidatos deverão levar: Cartão Cidadão (ou número do PIS), RG, CPF e Carteira de Trabalho. Os interessados devem comparecer na sede do PAT, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 693, Centro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, com distribuição de senha de atendimento até às 14h.