Veja o Horóscopo desta semana!

ÁRIES

Ariano, você estará tendo a facilidade para descobrir situações que estejam ocultas em sua vida, como por exemplo, sendo revelado o verdadeiro caráter de algumas pessoas, e o mal que elas fazem pelas tuas costas.

A vibração da semana o impulsionará a cortar relacionamentos que não são bons e ou, já perderam o sentido de permanecerem em sua vida.

Aproveite essa vibração para desapegar, cortar raízes negativas, para que sua energia deixe de ser drenada por pessoas e situações que não pertencem á você!

Não tenha receios em abandonar o que seja necessário, pois quando abrimos espaço em nossa vida, certamente estaremos sendo preenchidos pelo novo.

Como diz o ditado:

“Há males que vêm para o bem”, e isso estará se aplicando muito bem á você durante a semana!

Não se permita encerrar o ano, mantendo tudo aquilo que não lhe faz feliz.

Em breve você estará vivendo situações inusitadas, que provocam a realização daquilo que você tanto anseia.

TOURO

Taurino, a vibração da semana provocará alguns contratempos para você, o deixando desgastado por causa de algumas rupturas que estarão ocorrendo, seja nos relacionamentos pessoais e também profissionais.

O momento é para reformar as áreas da tua vida, buscando reparar e analisar o que precisa ser melhorado.

Muitas estruturas que compõe o seu equilíbrio estão ruindo, ou seja, será impossível perpetuar situações vividas por você há muito tempo, obrigando assim, a mudar algumas posturas e buscar um novo caminho para ser construído.

No âmbito financeiro, tenha cautela quanto aos gastos excessivos, será necessário fazer alguns sacrifícios no agora, para garantir um conforto maior mais a frente.

Não se permita depender de ninguém, pois por mais mínima que seja a necessidade de receber algum apoio, resultará em decepções.

GÊMEOS

Geminiano, não será possível ficar negligenciando nenhuma questão em sua vida, ou como diz a expressão popular:

“Empurrar com a barriga”.

As vibrações da semana o forçará a fazer escolhas e tomar atitudes importantes, portanto, ganhe fôlego e arregace as mangas para se esforçar e resolver o que seja necessário.

O seu emocional estará se transformando muito, e as decepções que antes o deprimia, perdem as forças e ficam para trás.

É um bom momento para expurgar todo o lixo emocional e se abrir para o novo, esquecendo os males que lhe causaram e virar as costas para o passado, pois a vida abre agora novas oportunidades para que você se realize no amor.

Viver no passado e contemplar a dor, é uma escolha sempre nossa, e nunca, jamais, algo que nos seja forçado a fazer.

CÂNCER

Canceriano, a vibração da semana será positiva, permitindo que você se sinta mais em paz, e tenha o equilíbrio necessário para agir assertivamente nas questões da sua vida, pois a sua criatividade estará fortalecida, garantindo uma percepção mais elevada em tudo àquilo que seja trabalhado por você.

Será uma semana muito propícia para as trocas com as amizades, pois elas estarão melhorando bastante as tuas emoções, dadas a sensações de não estar sozinho diante as circunstâncias da vida.

Aproveite a semana para se libertar de tudo o que vem drenando as tuas energias, do que não funciona mais e não acrescenta mais nada para você.

LEÃO

Leonino, a vibração da semana provocará transformações em sua vida, pois chega ao fim um ciclo energético, que encerrará muitas questões vividas por você.

Relacionamentos amorosos fracassados, amizades que estão absurdamente poluídas, projetos que não são realizados, tudo passará a ser finalizado.

Continuar dando murro em ponta de faca, forçando situações que não vão funcionar, somente drenarão demasiadamente as tuas forças, portanto, se dê a oportunidade para se abrir ao novo.

É importante refletir sobre os erros que você cometeu, sobre os maus sentimentos que você nutriu, e a ignorância que você manteve ativa nos últimos meses, pois lhe ajudará a agir melhor e obter os resultados desejados.

Os solteiros terão em breve, uma nova oportunidade para iniciar uma nova relação, esta por sua vez, terá grandes chances de oferecer crescimento e realizações.

VIRGEM

Virginiano, as vibrações da semana serão positivas para você, te ajudando muito a desenvolver os teus planos e alcançar as vitórias que você anseia!

Você estará mais seguro emocionalmente, conseguindo superar as decepções sofridas ultimamente, e se abrir para novas situações que estarão te deixando feliz!

Esteja preparado para situações inusitadas que chegam para quebrar qualquer situação parada em sua vida, pois a semana será agitada!

É importante se empenhar em teus contatos, pois pessoas estarão oferecendo as oportunidades que você precisa para melhorar a sua vida, sendo assim, saia mais, se exponha mais, se comunique mais!

As dificuldades financeiras são temporárias, logo algumas questões desta área que estão travadas, começam a melhorar para você.

LIBRA

Libriano, durante a semana você estará suscetível a sofrer bastante pelos desgastes, sendo assim, tenha cuidado com os sentimentos e pensamentos negativos, que estarão gerando problemas e venenos em você.

As “crises” serão temporárias, é importante não se deixar levar pelas situações negativas, tenha paciência, pois em breve você estará pouco á pouco, resolvendo os teus problemas.

Em breve Libriano, você recebe novas oportunidades e inclusive melhorias na área profissional, que vão render lucros e satisfações para você!

Novas pessoas chegam a sua vida, ampliando mais ainda o círculo de seus relacionamentos.

Tempestades, mesmo que tragam alguns “estragos”, elas passam, e reconstruir a vida, sempre será possível.

ESCORPIÃO

Mudanças felizes em breve, Escorpiano!

As vibrações da semana estarão provocando o fim de algumas situações em sua vida, sendo mais em questões internas do que externas. É bem quando finalizamos uma tarefa, tiramos conclusões e seguimos em frente.

Mesmo que você esteja passando, e ou venha a passar por algumas oscilações, logo a vida estará mudando para melhor e oferecendo novas oportunidades.

Aquelas fases de esforço incessante chegam ao fim, você estará tendo uma maior capacidade para lidar com os desafios do dia a dia, alcançando os objetivos desejados.

Você estará pensando muito sobre suas amizades, tanto aquelas que estão presentes, como as que foram embora da sua vida, e isso será muito importante para que você absorva as experiências más e boas, que cada pessoa trouxe para você.

SAGITÁRIO

Sagitariano, a vibração da semana estará favorecendo muito o seu profissional. Você conseguirá trabalhar melhor, se desenvolver melhor e estar realizando tudo o que seja necessário em sua vida.

Não será uma semana agitada, tudo estará ocorrendo de uma forma mais lenta, mas são garantidas as boas conclusões.

É importante não expor suas alegrias, sejam elas pelos acontecimentos que você vive, como também por aquilo e aqueles que você tem na vida.

Para aqueles que estão solteiros, terão condições suficientes para iniciar um novo relacionamento, pois a área afetiva recebe boas vibrações para isso.

Se dedique mais as questões de fé, se dê um tempo por mais breve que seja para rezar, agradecer e pedir ao universo, esse “contato” com as forças do ALTO, fará muito bem á você.

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, em breve você receberá uma ajuda inesperada, num momento conflituoso!

Alguém chegará até você com o apoio certo e o conselho libertador, que fará com que alguns problemas sejam resolvidos prontamente.

As vibrações da semana estarão impulsionando você a provocar algumas mudanças e a abandonar algumas ideias que não estão gerando os efeitos que você precisa, mas na inércia você não ficará!

Acredite mais em você, pois se você não valorizar a si próprio, ninguém irá! E isso é importante para que você assuma o merecimento de conquistar a elevação das áreas da tua vida, atingindo o sucesso pelos esforços empregados.

Talvez você não sinta a confiança necessária, mas você está pronto!

Siga em frente.

AQUÁRIO

Aquariano, a vibração da semana favorecerá muito a área profissional da tua vida.

Para aqueles que estejam buscando por uma promoção no trabalho, ou até mesmo um novo emprego, com certeza estarão recebendo aquela ajuda do “ALTO”, para conseguir.

A vibração atrairá novas oportunidades, permitindo que você se dedique ao novo, e consiga ter boas ideias graças ao fortalecimento que estará recebendo em sua criatividade.

A área afetiva também receberá um impulso positivo, melhorando o seu humor e atraindo situações prazerosas para serem vividas em breve.

Uma amizade passará a ser muito especial para você, e as trocas que já existem e continuarão existindo entre vocês, gerarão o apoio que beneficiará os dois lados mutuamente.

Boa sorte!

PEIXES

Pisciano, a vibração da semana estará te influenciando a provocar algumas mudanças em sua vida, e mudar o que já anda muito parado e sem sentido.

Será extremamente favorável fazer aquela limpeza dentro de casa, se desfazendo de objetos inúteis que só ocupam espaço, e doando roupas que não são mais usadas. Isso estará reciclando as energias da tua vida, fazendo o bem para você e para os outros!

Você estará muito mais introspectivo Pisciano, observando com mais profundidade as questões em sua vida e as pessoas ao redor, e certamente essa reflexão estará fortalecendo bastante o seu emocional e lhe deixando com mais força para tomar suas decisões e agir.

Limpe, se liberte, desapegue!

Desejo uma excelente semana a todos!

Horóscopo: Diego Medeiros Raposo