Veja o Horóscopo desta semana!

ÁRIES

Ariano, a vibração da semana será positiva para você, principalmente em relação às amizades!

Se dedique mais aos amigos, aproveitando os bons momentos junto á eles, isso fará muito bem para você.

É uma boa semana também, para dar uma atenção maior ao lar, jogando fora tudo aquilo que não serve mais ou fazendo doações, pois farão as energias da tua vida circular!

A semana tende a ser mais tranquila, sem agitações, sendo melhor para que você busque agir com mais sabedoria dentro das áreas da tua vida, tomando assim, decisões assertivas!

É uma semana favorável para reflexões, aprimorar os teus planos, usar e abusar da criatividade que estará em alta para você!

Aguarde também a vinda de boas notícias!

TOURO

Taurino, a vibração da semana promete muito trabalho para você, e a oportunidade para iniciar novos planos, de se dedicar á uma nova fase na vida.

Você tende a estar em muito movimento, muita agitação, embora os resultados que você almeja, não venham tão rapidamente, tenha a segurança de que tudo aquilo que você se dedicar, gerará a prosperidade!

É importante refletir sobre tudo aquilo que já perdeu a energia em sua vida, não será possível ficar insistindo em situações que somente sugam suas forças e não geram nada de bom. É chegada a hora de fazer diferente, de provocar novidades!

Tenha cuidado com os gastos excessivos, é importante reavaliar a forma que pela qual você lida com o seu dinheiro, procurando usá-lo com mais sabedoria, você só terá a ganhar com isso.

GÊMEOS

Geminiano, cuidado com pensamentos e sentimentos negativos! A vibração da semana tende a potencializar tudo aquilo que estiver vibrando em você, sendo facilmente possível, gerar “venenos internos” que provocam desânimos e conflitos entre o que você precisa e o que não seja necessário!

Quando nos esforçamos por coisas que não sejam de fato necessárias, criamos o desequilíbrio em nós.

Converse mais sobre os teus problemas e tristezas, é importante aprender a “descarregar” todo o negativo, todo o “lixo” mental e emocional, e uma amizade estará sendo importante para ajudá-lo a se libertar dessas nocividades e refletir melhor.

Eleve os teus pensamentos, cuide de você, pois as soluções de que necessita, partirão de você mesmo!

CÂNCER

Canceriano, a vibração da semana será positiva para você, impulsionando muito o progresso, os lucros, as vitórias por mais que pequenas, mas que farão a diferença em tua vida.

Durante a semana você tende a prestar atenção em alguma amizade que não está mais na mesma “frequência” que você, ela irá embora da tua vida.

Quando aqueles que não estão mais caminhando lado a lado conosco, e passam a não continuar o seu desenvolvimento na vida, deixam de merecer a nossa ajuda e a nossa companhia, afinal, não podemos perder o nosso tempo com o que se tornou inerte, caso contrário, serviremos sempre de apoio para quem somente deseja se “encostar”, se aproveitando assim, da nossa boa vontade.

É um tempo para se dedicar ao novo, eliminando situações e pessoas que não agregam mais nada para você.

LEÃO

Leonino, a vibração da semana não estará sendo positiva, você tende a se sentir “de mãos atadas”, não conseguindo alcançar os teus objetivos, tendo a sensação de que as coisas estão travadas e você não consegue fazer o que deseja.

É importante observar se os bloqueios não estejam concentrados em você, pois quando agimos erroneamente, é óbvio que tudo não estará se encaixando.

Não é aconselhável forçar as situações, pois será como se você estivesse dando murros em ponta de faca, ou tentando empurrar uma parede com as mãos.

O melhor é desacelerar um pouco, refletir sobre tudo e ser paciente, pois logo, logo, essa vibração contrária passará, permitindo que você volte a fluir melhor em suas ações no mundo.

VIRGEM

Virginiano, a semana será excelente para provocar mudanças, e encerrar ciclos!

Chegamos sempre em pontos na vida, que se torna impossível continuar nas mesmas condições, sendo necessário seguir adiante, adentrando em novos caminhos, buscando oportunidades melhores.

Avalie sobre a necessidade de encerrar laços, contatos, situações vividas repetidamente!

Também é importante fazer mais silêncio sobre a sua vida, não expondo os teus planos e desejos, não deixando á mostra o que seja bom para você, pois infelizmente a inveja nunca deixa de existir, e de contaminar as nossas novidades.

O ambiente familiar recebe em breve boas vibrações que melhoram as situações a serem vividas, proporcionando também mais harmonia.

LIBRA

Libriano, você em breve estará recebendo ajuda e os conselhos de alguém que lhe fará muito bem, permitindo que algumas situações sejam corrigidas em sua vida através de novas atitudes de sua parte.

Você recebe uma energia extra que lhe deixará com força de vontade, para tomar decisões e ações.

Será uma semana favorável para resolver muitas questões, inclusive às sentimentais, para extinguir maus entendidos e discussões.

A área profissional recebe boas novas em breve, você estará tendo boa sorte para desenvolver os teus planos e alcançar os objetivos.

Aproveite a vibração da semana para desenvolver os teus contatos, se comunicar melhor, trocar ideias, absorver novas formas de percepção!

Não seja intolerante e resistente aos novos conceitos, é vantajoso absorver tudo o que for possível, para enriquecer a tua bagagem interna.

ESCORPIÃO

Escorpiano, a vibração da semana será positiva para você, onde será totalmente possível avaliar os teus valores acreditando mais em você, e nas tuas capacidades! Muitos foram aqueles que passaram em sua vida, tentando lhe envenenar contra situações, pessoas, e á você mesmo, na intenção de vê-lo fracassado e estagnado na vida.

O período agora é de reflexão e fechamento de ciclos, tanto aqueles externos como os internos também!

Pessoas serão cortadas da sua vida em breve, principalmente por você mesmo, que perceberá aqueles que não mereçam mais fazer parte dos teus caminhos.

Será uma semana de lucros, desenvolvimento e o alcance de objetivos!

Se prepare para momentos de emoções e prazeres!

SAGITÁRIO

Sagitariano, você tende a estar mais introspectivo durante a semana, pensando muito nos teus desejos, nas esperanças que você tem em seu coração.

É como se a vida estivesse chamando a sua atenção para o que seja importante para você, sendo o momento para ir à busca do que lhe fará feliz.

É necessário abandonar situações ruins do passado para conseguir outras novas e positivas, se abrindo ao novo, com o coração livre de mágoas e receios.

É favorável se ariscar em situações diferentes, que você jamais imaginou poder viver, pois assim mudará a sua vida para melhor, mas não se esquecendo que para mudar a vida, precisa estar disposto a mudar também a si próprio.

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, a vibração da semana será positiva para você, pelo menos, estará dissolvendo os resquícios das vibrações negativas da semana anterior.

Não será ainda aquela semana realizadora, ainda sim existem alguns obstáculos para serem superados, mas você estará se movimentando melhor, agindo com mais força, desenvolvendo os teus propósitos!

Você estará encontrando as soluções de que precisa principalmente através de novas percepções, portanto, vale muito à pena elevar os teus pensamentos e tentar por outras vias, obter os resultados desejados.

Oportunidades estão surgindo em breve, que além de ajudá-lo a resolver os problemas, chegam trazendo condições melhores para você.

Boa sorte!

AQUÁRIO

Você tende a sentir dificuldade em tomar decisões e a fazer o que seja necessário Aquariano, pois sua mente estará aérea, sendo difícil se concentrar melhor e analisar corretamente as circunstâncias da sua vida, gerando assim, dúvidas.

Será preciso ganhar fôlego, se dar um tempo, para depois se determinar com força, sobre tudo aquilo que realmente seja necessário, pois não será possível jogar energia em várias situações ao mesmo tempo.

A semana será positiva para encerrar decepções ocorridas recentemente através do desapego, largando mão de sentimentos e pensamentos que não lhe ajudam a estar bem!

As negatividades serão certamente vencidas por você, mas seja paciente e aguarde o momento certo para agir, pois em breve novos fatos estarão ocorrendo e sendo favoráveis.

PEIXES

Pisciano, a semana será positiva permitindo que se aja com força diante a alguns assuntos.

Caberá somente a você, agir contra tudo aquilo que seja negativo, sendo um momento propício para “ações” e não a ficar parado, esperando que as coisas se resolvam por conta própria, pois isso não ocorrerá.

Os teus caminhos estão abertos, você estará progredindo e desenvolvendo a sua vida, atraindo bons momentos para serem vividos, que alimentarão as tuas esperanças e renovam o teu emocional!

Durante a semana será possível descobrir coisas ocultas de pessoas que tentam usar e abusar da tua confiança e ajuda, será o momento onde “as máscaras” caem.

Mesmo que isso traga alguma decepção, será na verdade um alívio, pois você poderá tomar atitudes para se proteger daqueles que não são dignos da tua amizade.

Desejo uma ótima semana!