Veja o que o universo reserva para está semana!

A vibração da semana representada aqui pela carta do Tarô, A ESTRELA, será muito benéfica, incentivando o prazer em viver bem a simplicidade da vida.

Será uma semana de inspiração, a criatividade estará fluindo sem bloqueios permitindo que assim, se tenha uma esperança mais fortalecida sobre tudo aquilo que se deseja construir e realizar.

Os nossos sonhos receberão uma dose extra de energia, ou seja, estaremos “sonhando mais”, idealizando no mundo das ideias, tudo aquilo que precisamos e desejamos, sendo favorável organizarmos os nossos pensamentos, para resolvermos os nossos problemas através de uma visão mais centrada, nos preparando para os eventos que em breve serão vividos.

A Estrela do tarô, não é uma carta de ações rápidas, já que estaremos concentrando os nossos pensamentos, fortalecendo os nossos sonhos, nos inspirando por tudo aquilo que nos é importante, devemos ao mesmo tempo trabalhar a paciência, pois não é tudo aquilo que queremos, que se materializa no instante do nosso querer, mas sim, pela sabedoria e ação do TEMPO, este por sua vez, ninguém tem domínio.

É uma semana para soltarmos tudo que nos provoca a ansiedade e frustração!

E como diz um ditado popular:

“Não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim, e elas virão até você”.

Num sentido negativo, devemos nos policiar diante da falta de confiança que existe em nós mesmos, e que por causa dela, nos desesperamos, desconfiamos de tudo e de todos, e sufocamos os nossos “relacionamentos” e agimos precipitadamente atraindo diversas consequências ruins.

Solte!

Se aquela pessoa querida, desejada com todas as forças do teu coração, for realmente a PESSOA CERTA e que te fará FELIZ, ela virá livremente para você!

De todo modo, a vibração da semana possibilitará a vinda de um novo amor para as nossas vidas, ou a renovação dentro de uma relação já estabelecida!

No campo das amizades, somente aquelas que sejam SINCERAS e VERDADEIRAS, permanecerão!

Amizades que já perderam energia, que já cumpriram o tempo de permanência na tua vida, tendem a ir embora lentamente, sem causar “reboliços” ou rupturas bruscas.

A nossa “estrela” sempre está lá, brilhando!

Acredite!

Desejo uma feliz semana!

Diego Medeiros Raposo – Tarólogo/terapeuta holístico há duas décadas, auxiliando o consulente a alcançar o equilíbrio emocional, fazendo limpeza energética, e transmitindo as orientações provindas do oráculo através do Tarô e do Baralho Cigano.

