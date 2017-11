Veja o seu Horóscopo desta semana!

ÁRIES

Ariano, a vibração da semana será positiva para você, principalmente em relação ao trabalho e estudos, onde você estará obtendo as oportunidades necessárias para concluir etapas e ir se elevando em seus objetivos.

Você poderá se sentir ameaçado por algumas atitudes negativas de terceiros, mas não faça da tempestade dos outros, a tua!

Algumas pessoas que vivem vibrando no pessimismo vão tentar envolvê-lo em situações negativas de fofocas, desconfianças e traições. Cuidado!

Você terá toda a segurança e equilíbrio que necessita em tua essência, e mesmo que algumas oscilações sejam sentidas por causa da ação dos outros, (pois é impossível para um ser humano, viver constantemente, ininterruptamente, firme e forte), isso não será o suficiente para lhe derrotar e atrapalhar a tua vida.

Siga adiante em teu foco, pois o outro será sempre o outro.

TOURO

Taurino, quando tudo nos parece fluir bem e sem problemas, é que devemos acima de tudo, manter nossas guardas elevadas e a atenção redobrada!

Você estará emocionalmente fortalecido durante a semana, se sentindo seguro e capaz de realizar todas as funções sem dificuldades, porém, o conselho é para ter cautela com pessoas falsas e oportunistas, que de alguma forma vão tentar se aproveitar da tua boa vontade, sugar suas forças e lhe desgastar.

É incrível o número de pessoas ao nosso redor que nos invejam constantemente, seja por uma boa estabilidade que temos, ou somente por quem somos naturalmente, e a inveja estará lhe rondando e tentando afetar a tua estabilidade.

Aproveite a semana para refletir melhor sobre a necessidade de provocar mudanças, principalmente no teu círculo social, pois é chegada à hora de expurgar da tua vida, pessoas que não estão na mesma frequência evolutiva que você.



GÊMEOS

Geminiano, a semana será positiva para você, e mesmo com os teus problemas, tristezas, e falta de fé em si mesmo, estará a sua disposição energias para lhe fortalecer e equilibrar!

É preciso ter consciência que fortalecemos todas as percepções negativas em nós, quando os problemas são somente externos e não internos!

Deixamos-nos contaminar pela crença de derrota, por não termos aquilo que gostaríamos em nossas vidas, no momento que desejamos.

A vida é constantemente mutável, e são nossas ações e certezas, que constroem as mudanças que precisamos, e você terá todas as oportunidades possíveis para mudar a sua vida, partindo principalmente da mudança necessária em seu interior.

Não seja o inimigo de si mesmo, busque por novos conceitos, abra sua mente para experimentar o que o diferente tenha a oferecer.

CÂNCER

Canceriano, infelizmente você estará correndo o risco de sofrer uma traição de quem menos imagina, e isso será uma decepção para você.

Uma amizade está incomodada, sentindo inveja e inferiorizada.

Sempre nos mantemos fechados e desconfiados em relação às pessoas que não conhecemos, mas muitos cometem o erro em confiar demasiadamente naqueles que fazem parte da própria vida, e até que se têm afinidades, negligenciando a verdade de que todos possuem defeitos, e erram todo o tempo.

Apesar desse alerta, a semana será positiva para que você prossiga na construção da tua vida, obtendo também lucros.

A dificuldade será em aprender a se proteger de todo o tipo de pessoas, inclusive aquelas que confiamos, mas assim como você, cometem falhas.

A semana é favorável para que você reconheça o poder que existe em seu coração, e aja com determinação na solução das dificuldades, pois certamente você conseguirá superar o que precisa.

LEÃO

Leonino, a semana será positiva para você, principalmente para fortalecer os projetos e os desejos do coração, acreditando com toda força no merecimento que você também possui de se realizar na vida, e não somente sendo uma dádiva merecida aos outros.

As dificuldades e tristezas sentidas nas semanas passadas, agora serão dissolvidas, melhorando bastante o seu emocional, e abrindo um leque de novas oportunidades em sua vida.

A sensação de que tudo estava “enroscado” vai acabar, e novidades surgem em breve para além de motivá-lo concretizar as vitórias que você almeja.

É importante ocultar as tuas intenções, pois além de não acreditarem na realização dos teus planos, drenam as tuas energias pelo pessimismo que emanam contra você!

Tudo o que queremos realizar e ninguém sabe, tem 100% de chance de dar certo!

Boa sorte!

VIRGEM

Virginiano, as vibrações da semana são positivas para você, e estarão atraindo muitas realizações!

Aproveite esse período para cortar de vez, tudo aquilo que não anda dando certo, e ou que já perdeu a “energia” em sua vida, incluindo nesse processo, algumas pessoas também.

A semana é extremamente favorável para encerrar ciclos e iniciar os novos, se empenhar em novas atividades, buscando o teu desenvolvimento pessoal em outros caminhos, pois as chances de sucesso são certas!

Cuidado com aqueles que “sentem” a nossa “força” e nos chegam com bajulações para se aproveitar de tudo o que temos á oferecer, pois como diz o ditado:

“Antes só, do que mal acompanhado”.

Momentos de felicidade serão vividos e aproveitados em breve.

LIBRA

Libriano, a vibração da semana estará lhe favorecendo bastante na esfera material e profissional, mesmo que ainda sejam necessárias algumas mudanças para quebrar os bloqueios sofridos ultimamente.

Você entrará em uma nova frequência em sua vida, que lhe disponibilizará novas oportunidades para corrigir alguns erros, e iniciar um novo caminho que de forma positiva, trará muito trabalho e desenvolvimento!

Os contatos serão favorecidos, e gerarão os resultados desejados por você, inclusive os lucros.

O único ponto negativo, é para ter cuidado com a prepotência e atitudes insensíveis e materialistas, pois você tende a estar muito mais racional e mundano, podendo gerar alguns atritos com as pessoas que fazem parte da tua vida.

ESCORPIÃO

Escorpiano, a vibração da semana estará provocando o rompimento de alguns relacionamentos em sua vida.

Você estará percebendo as energias que você desperdiçou com pessoas que na verdade, não torcem pela tua felicidade, tendo a consciência dos males que lhe fizeram.

Será um breve período de rompimentos, mas que mudará bastante o teu círculo social, as suas atitudes com os outros.

Por outro lado, você terá realizações na área profissional, conseguindo se desenvolver e lucrar!

Muitos planos serão concretizados em breve, ainda mais que muita carga negativa que até então, agia ocultamente contra você, não estará mais surtindo efeitos.

Você ainda estará sendo invejado e algumas pessoas estarão te julgando e criticando, convém apenas se proteger, se fechando para aqueles que não são mais dignos da tua amizade e confiança.

SAGITÁRIO

Sagitariano, durante a semana você estará bastante agitado, tendo muitas obrigações para serem cumpridas, mas mesmo que se sinta “atolado”, essa agitação não será negativa, pelo contrário, estará lhe fazendo bem!

A área afetiva recebe boas novas, suas emoções se manterão equilibradas e momentos de prazeres serão aproveitados em breve.

Você terá que tomar atitudes sérias em breve, onde a falta de ações somente o fará perder oportunidades de ser feliz.

Não se permita ficar enrolado pelos receios e desconfianças, vá em frente e encare as situações que fogem da sua zona de conforto!

Você certamente estará se surpreendo.

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, a semana será de muitas mudanças, tanto aquelas que surgem pelas ações da vida, como também das que você estará provocando por conta própria.

Essas mudanças não serão negativas, elas estarão ajustando o que ultimamente esteja errado para você, permitindo assim, que se abram novas oportunidades e que se alcancem os objetivos.

Algumas questões relacionadas ao financeiro, logo poderão ser resolvidas também, trazendo aquela sensação de alívio quando os problemas são encerrados em nossas vidas.

É importante se dar a oportunidade para refletir profundamente sobre as ideias dos outros, pois mesmo que você não sinta o desejo em acatá-las, o ajudará a melhorar a sua percepção diante das circunstâncias da vida.

AQUÁRIO

Boa semana, Aquariano!

Você estará conseguindo se comunicar de forma positiva alcançando os teus objetivos, portanto, use e abuse da tua comunicação.

A vibração da semana favorece a vinda de notícias importantes, e elas lhe deixarão feliz!

Muitos bloqueios sofridos ultimamente pelas ações de terceiros serão dissolvidos, melhorando e ampliando o teu poder de ação.

Convém acima de tudo, ter cuidado com atitudes precipitadas, onde qualquer erro, por mínimo que seja, exigirá muito esforço de sua parte para ser corrigido.

A área afetiva estará sendo favorecida também, onde o diálogo que estará também positivo nesta área gerará boas situações e soluções.

Em breve chegará o momento onde você deverá fazer uma escolha, se prepare para tomar atitudes que serão muito importantes para você!

PEIXES

Pisciano, durante a semana você estará recebendo algumas notícias que não serão boas, mas a negatividade não é para você, mas sim para os outros, e isso gera o conselho para que você não se interfira nos problemas alheios, principalmente em atritos que envolvem outras pessoas.

Alguém tentará te manipular contra uma pessoa que você gosta, cuidado para não se deixar levar pelos venenos de pessoas inferiores, mesquinhas e pobres de espírito.

Não é uma semana favorável para ações, procure se isolar mais e somente observar com atenção os acontecimentos.

Você perceberá que nem todos que julgam gostar de você, e de serem seus aliados, na verdade assim os são!

Esses eventos serão breves, mas o ajudará a se posicionar de forma diferente em relação algumas pessoas, proporcionando equilíbrio e conforto para você.

Desejo uma abençoada semana!