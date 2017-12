“Via Crucis” de Darcy Penteado será exposta na Brasital

Durante os meses de dezembro e janeiro, as 10 telas que compõe a “Via Crucis” do Artista Plástico sanroquense Darcy Penteado estarão expostas na Biblioteca Municipal “Prof. Arthur Riedel” no CECT Brasital.

Darcy Penteado nasceu em São Roque em 1926. Foi desenhista, cenógrafo e autor teatral. Um dos primeiros militantes dos movimentos LGBT brasileiro.

Faleceu em 3 de dezembro de 1987

“Os grandes temas subsistem e resistem ao tempo, justamente pela sua grandiosidade e intemporal idade. Considero a via Crucis um dos temas mais apaixonantes. O Drama de Cristo é tão atual, a humanidade continua tão a mesma coisa que, tenho certeza, caso Ele aparecesse, seria igualmente crucificado”, Darcy Penteado

No dia 3 de dezembro, às 19h30, na Biblioteca Municipal situada no CECT Brasital, a mostra será oficialmente aberta com uma pequena explanação sobre sua vida e obra.

Serviço

Exposição da Via Crucis Darcy Penteado

Biblioteca Municipal Porf. Artur Riedel CECT Brasital

Av. Aracaí 250

Horario de visitação. De 2ª a 6ª feira das 8hs às 17 hs.