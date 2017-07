Viação São Roque cumpre acordo e entrega 20 novos ônibus

A Viação São Roque entregou nesta segunda-feira, 17, os últimos dez ônibus do acordo firmado com a Prefeitura de São Roque, onde a empresa ficou responsável por colocar 20 novos ônibus em circulação no prazo de 120 dias. Os veículos foram renovados cumprindo o que determina o Termo de Ajuste de Conduta, ou seja, a média de idade dos carros não pode ultrapassar 5 anos.

A entrega foi comentada pelo prefeito Cláudio Góes, que postou um vídeo em sua rede social, agradecendo a Viação São Roque pelo cumprimento do acordo. O vereador Julio Mariano, também postou imagens agradecendo a Viação São Roque.

Entenda o caso

No começo do ano, uma população ficou revoltada com os serviços prestados pela Viação São Roque, que não cumpria os horários e colocavam alguns ônibus em mau estado para circular, entre outros problemas.

Em uma reunião com representantes da empresa no começo de 2017, a decisão sobre o futuro do transporte público em São Roque foi anunciada pelo prefeito Cláudio Góes.

A Viação São Roque, permaneceu prestando serviços na cidade, devendo cumprir às exigências estabelecidas por lei. Ao todo 20 veículos deveriam ser renovados dentro do prazo de 120 dias e a empresa teria que reorganizar as linhas.

Subsídio

Foi aprovado por 9 votos a 3, em sessão da Câmara de São Roque, o Projeto que Lei 43/2017, de autoria do prefeito Cláudio Góes, que concede o repasse de subsídio de R$1.120 milhões para a empresa de transporte coletivo que opera na cidade, Viação São Roque. O valor será dividido mensalmente em R$ 160 mil, até o final deste ano.

A votação do projeto, adiada por duas semanas, teve votos contrários dos vereadores Rafael Tanzi e Guto Issa e Alfredo Estrada.

Segundo a prefeitura, mensalmente a Viação terá que apresentar planilhas detalhando a destinação do dinheiro, para que sejam analisadas a fim de viabilizar a liberação desse subsídio.