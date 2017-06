Viação São Roque receberá subsídio mensal de R$ 160 mil da prefeitura até o fim do ano

Foi aprovado por 9 votos a 3 na última sessão da Câmara de São Roque, o Projeto que Lei 43/2017, de autoria do prefeito Cláudio Góes, que concede o repasse de subsídio de R$1.120 milhões para a empresa de transporte coletivo que opera na cidade, Viação São Roque. O valor será dividido mensalmente em R$ 160 mil, até o final deste ano.

A votação do projeto, adiada por duas semanas, teve votos contrários dos vereadores Rafael Tanzi e Guto Issa e Alfredo Estrada.

Segundo a prefeitura, mensalmente a Viação terá que apresentar planilhas detalhando a destinação do dinheiro, para que sejam analisadas a fim de viabilizar a liberação desse subsídio.

Subsídio

Em nota enviada a nossa redação em março deste ano, a Viação São Roque relatou dificuldades financeiras devido a falta de reajuste da tarifa e também do subsídio, aprovado através do Projeto de Lei 4422/2015, que garantia à concessionária do serviço de transporte coletivo o recebimento de um subsídio mensal. No entanto, nenhuma das duas situações foi efetivada.

A nota esclarece que a tarifa como única fonte de receita da empresa, não vem sendo suficiente para suportar os encargos contratuais e legais. Tal situação se agravou nos últimos meses, o que acabou gerando, por circunstância alheia a vontade da empresa, problemas na execução dos serviços.

“Veja que a prefeitura, que é quem fixa a tarifa, sempre optou por uma tarifa abaixo do necessário para cobrir os encargos da empresa com a execução dos serviços. Registre-se que durante os 11 anos de contrato, a tarifa foi reajustada somente quatro vezes. A tarifa atual está defasada”, explicava a nota.

O último reajuste na passagem aconteceu em 17/09/2015, mesmo valor que opera hoje, R$3,60. Sob a justificativa de não fazer um novo reajuste na tarifa, o prefeito Cláudio Góes optou por remanejar verbas de outros setores para oferecer o subsídio. “Não pode o cidadão, neste período de crise e incertezas, ser assolado pelo aumento da tarifa de transporte público.

Dentro de suas possibilidades, pode o município suprir esse déficit e promover a restauração do equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão”, descreve o projeto.

Em resposta ao cumprimento da primeira etapa do acordo firmado entre a prefeitura e a empresa para a renovação da frota, o Executivo decidiu criar o projeto.

Até o último dia 13 de maio 10 novos ônibus entraram em circulação. Segundo o acordo, até o dia 18 de julho, os outros 10 novos veículos deverão entrar em operação.

Polêmica

Sobre o remanejamento de recursos para viabilizar os subsídios, os vereadores receberam, dos representantes do Poder Executivo, informação de que os valores remanejados foram escolhidos de maneira que nenhuma outra área fosse prejudicada.

A verba de diversos setores compõe o montante que será repassado à Viação, entre eles a cultura, totalizando R$ 130 mil. Representantes da cultura local fizeram manifestos nas últimas sessões, contrários ao repasse de tal verba, que seria destinada ao setor.

Em nota, a prefeitura informou que para 2018 este subsídio já está contemplado no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não sendo necessário remanejar tais recursos de outros departamentos.