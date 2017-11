ViaOeste estima cerca de 500 mil veículos no Sistema Castello-Raposo no feriado da Consciência Negra

A CCR ViaOeste estima que cerca de 500 mil veículos realizem o deslocamento característico de feriado pelo Sistema Castello-Raposo entre a 0h da próxima sexta-feira, 17, e 24h da segunda-feira, 20, período que concentra a movimentação do feriado da Consciência Negra. A Operação Especial será monitorada pelas 78 câmeras ligadas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária e também pelo Centro de Controle Integrado (CCI) da ARTESP.

Diogo Stiebler, gestor de Tráfego da CCR ViaOeste, destaca que a Rodovia Castello-Branco terá dois principais períodos com maior volume de veículos no sentido Interior: “Logo na manhã da sexta-feira, até as 10h, prevemos um fluxo mais intenso devido aos deslocamentos das pessoas que utilizam a rodovia em direção ao trabalho, característico nos dias de semana, especialmente concentrado no trecho inicial da rodovia. O movimento de veículos em viagens de longa distância começará a ser maior a partir das 15h e seguirá até à noite”, aponta o gestor.

Caso o usuário precise de auxílio mecânico, pode entrar em contato 24h com a CCR ViaOeste pelo 0800 701 5555.

Horários de maior movimento

Sexta-feira – 17.11

Entre 06h e 10h e entre 15h e 20h (sentido Interior)

Sábado – 18.11

Entre 7h e 11h (sentido Interior)

Segunda-feira – 20.11

Entre 11h e 21h (sentido Capital)