Vic e a sua luta pela vida



Quando imaginávamos que já tínhamos visto de tudo, todos os tipos de maus tratos, que tínhamos encontrado os cachorros mais necessitados pelo caminho e que nada mais nos chocaria ou surpreenderia, nos deparamos com a Vic, nesta última semana.

Uma cachorra extremamente magra, muito debilitada que mal conseguia ficar em pé. Não tinha como não socorrer. Mesmo com nosso canil lotado, não tínhamos como virar as costas para essa vida.

Pelo fato dela quase não tem pelos, a princípio pensou-se que poderia ser sarna. A verdade é mais triste. O estado de desnutrição dela é tão grande que acabou com esse problema de pelagem.

Nossa primeira preocupação foi alimentar, mas tudo precisa ser em pequenas quantidades, pois uma quantidade grande de alimento ou água poderia fazer mais mal do que bem a um corpinho já tão comprometido. Quando se sentiu acolhida, mesmo com tanta fraqueza, nos abanou o rabinho em agradecimento. Mesmo já tendo sofrido tanto, não perdeu a fé no ser humano.

É difícil imaginar quantas pessoas a ignoraram, pois ela não ficou nesse estado de repente, foram meses de descaso com sua vida. As pessoas passaram por ela e seguiram com suas vidas, sem nem ao menos pedir ajuda para ela.

Temos que ter em mente que o cachorro é um animal indefeso que precisa do ser humano para sua sobrevivência. Não sabe dizer que está com fome, nem que está doente ou onde dói. Não tem como procurar um veterinário.

O que aconteceu com a Vic foi falta de compaixão, de se olhar ao redor e notar que uma vida precisava de ajuda, que alguém estendesse a mão, mas ninguém o fez, até ela chegar a este estado entre a vida e a morte. No momento ela está internada, já fez alguns exames e cada hora de vida é uma vitória. No momento o que ela mais precisa é de orações, de vibrações positivas. A sua vontade de viver já fez com que ela resistisse até agora, temos muita esperança que ela sai vitoriosa dessa luta. Sua vontade de viver vai ajudar as veterinárias nessa luta.