Vídeo da parte interna da Prefeitura de São Roque mostra ação dos bandidos

A Prefeitura de São Roque divulgou nesta quarta-feira, 24, imagens de duas câmeras de segurança que registraram as explosões aos caixas eletrônicos e também a ação dos policiais na madruga de terça-feira, dia 23.

Agora no fim da tarde desta quarta-feira, novas imagens foram cedidas à redação do Jornal O Democrata da parte interna do saguão da prefeitura, onde estavam instalados os caixas eletrônicos. O vídeo tem a duração de aproximadamente 17 minutos.

No vídeo é possível ver a ação dos bandidos entrando no saguão e efetuando as explosões. Por volta das 2h da manhã, homens fortemente armados chegam à prefeitura, rendem os vigias e invadem a agência com os caixas eletrônicos. Às 2h26 (no vídeo está 3h26 porque esta programado para o horário de verão) ocorre à primeira explosão, os bandidos então começam a atirar para o alto.

Poucos minutos depois, ocorre a segunda explosão e os bandidos deixam o local. Na fuga, os bandidos usaram o Corolla de cor preta, já identificado pela polícia levando a quantia de aproximadamente R$ 35 mil.

Confira o vídeo: