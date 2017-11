Vinícola Góes apresenta seu Natal de Luz – Brilho e Encantamento para crianças e adultos

Fim de ano é época de muitas emoções, celebrações e momentos especiais. Para comemorar o fim de mais um ciclo, vem aí o Natal de Luz 2017 da Vinícola Góes.

Seguindo a tradição natalina, o sentimento de amor e união que resplandece nessa época do ano vai estar refletido na decoração do Espaço da vinícola, que estará ainda mais bonito com luzes e enfeites de Natal.

No dia 01 de dezembro as 20hs acontecerá a cerimônia de Abertura do Natal Góes 2017. Emoção e magia não vão faltar, com festa de luzes, música ao vivo, degustação e brindes para encantar visitantes, turistas e, em especial, os moradores de São Roque e região.

Já no dia 04 de dezembro, em parceria com o Colégio Adventista de São Roque, a Vinícola Góes será palco da Cantata de Natal. Aproximadamente 250 crianças e suas doces vozes farão o espetáculo em frente ao Casarão Góes, num ambiente inspirador de sons, luzes e magia, emocionando todos os presentes.

O Papai Noel também estará por lá. O bom velhinho e sua turma estarão fazendo apresentações teatrais e interagindo com os visitantes ao longo de todos os sábados de Dezembro até o dia 25, entre as 14 e as 18hs, espalhando a magia do Natal.

O clima natalino toma conta de todo o Espaço Vinícola Góes. É uma ótima oportunidade para levar a família e convidar os amigos para o passeio e para brindar as conquistas de 2017, um Natal cheio de Luz e o novo Ano que está por vir!

A entrada é gratuita. A loja de vinhos, restaurante e demais atrações do Espaço Vinícola Góes estarão a disposição de todos.

Confira a programação completa:

01/12 – 20h: Cerimônia de abertura do Natal de Luz 2017

04/12 – 19:30h: Cantata de Natal – Colégio Adventista & Vinícola Góes

Sábados dias 02, 09, 16 e 23/12 – entre 14 e 18hs: Papai Noel e sua turma alegrando crianças e adultos (Pocket Show Magia do Natal – 17hs).

Serviço

Vinícola Góes: Estrada do Vinho, km. 9 – Canguera – São Roque/SP

ENTRADA GRATUITA