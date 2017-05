Vinícola Góes realiza segunda poda de uvas viníferas

No mês de maio, a Vinícola Góes, localizada na cidade de São Roque, no interior de São Paulo, inicia a segunda poda de seus parreirais. O método, conhecido como poda invertida, proporciona uvas mais saudáveis, gerando vinhos de excelente qualidade.

Prova desse processo, é o protagonista Philosophia Góes Tempos Cabernet Franc, reconhecido como o melhor da safra na categoria tinto seco não aromático, na Avaliação Nacional dos Vinhos. Trazendo para o Estado de São Paulo um reconhecimento inédito.

“A poda invertida é uma técnica que apostamos, pois fugimos das fortes chuvas do verão, brotando frutos que apresentam mais intensidade na coloração e um grau brix mais desejado”, comenta Marcelo Góes, engenheiro agrônomo da empresa.

Este ano, as expectativas ultrapassam o protagonista, pela primeira vez no Estado de São Paulo, a Vinícola Góes fará a colheita das uvas Malbec. Essa uva é originária da França, mas foi na Argentina que melhor se desenvolveu e ganhou notoriedade mundial. Com essa novidade, a vinícola poderá ganhar novo grande rótulo para agregar à sua gama de produtos.