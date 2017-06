Você conhece suas Forças?

Forças são aquelas características das pessoas que nós geralmente chamamos de “caráter”.

Conhecer suas forças de caráter pode ajudar a aumentar seu nível de felicidade, melhorar seus relacionamentos, ter uma vida mais saudável, aumentar seu desempenho profissional e pessoal e atingir seus sonhos e metas.

Muitas pessoas focam quase que exclusivamente no que está errado com elas – seus problemas, suas dúvidas e estresse emocional – e muitas vezes perdem de vista suas características boas e fortes. Mas, há muito mais na vida do que problemas!

Pensar na vida apoiado em suas forças vai ajudá-lo a mudar seu foco no que está errado para o que é forte.

Uma abordagem baseada nas forças:

• É honesta (reconhece problemas, mas não se perde neles)

• É positiva (foca no que é melhor e bom)

• Empodera (incentiva e encoraja o indivíduo)

• É energizante (levanta e alimenta a pessoa)

• É conexão (aproxima a pessoa a outros, auxiliando na conexão mútua)

Você aprenderá que tem muitas forças de caráter! Algumas são mais predominantes que outras, mas sempre é importante lembrar que você tem a capacidade de expressar e desenvolver qualquer força que precise para realizar seus sonhos.

QUER CONHECER AS SUAS 24 FORÇAS DE CARÁTER? Responda ao teste através do meu site no link https://goo.gl/J5DR2e . Você levará em torno de 20 minutos para responder. Muito importante: responda as perguntas como você realmente se sente e age hoje para que as respostas traduzam o seu ranking das 24 forças de caráter.

As suas 5 primeiras forças no ranking das 24 são as chamadas Forças de Assinatura e torná-las conscientes poderá ajudar você a otimizar seu uso na conquista de seus objetivos.

E por que isto é importante? Porque é a partir do uso de nossas forças e talentos em sua potencialidade máxima que estaremos nos orientando para o cumprimento de nossa missão de vida.

Entre agora mesmo em meu site www.embracecoaching.com.br e faça gratuitamente o seu Teste Via das Forças!

Contato:

Maria D’Arienzo – Astróloga e Master Coach.

Face: @mariadarienzo.coaching.astrologico

Whats: (11) 99251-7624

e-mail: [email protected]