Zona Azul volta a valer na próxima segunda, 29, e terá novidades

A partir da próxima segunda-feira, 29, o sistema de parquímetro de São Roque, a Zona Azul, volta a operar na cidade. Um termo de acordo foi feito com a empresa contratada Troia Park, para a retomada da operação, suspensa há três meses devido a irregularidades contratuais. A empresa terá um prazo de 90 dias para trocar todo o equipamento, que deverá emitir um comprovante ao consumidor, além de fracionar o pagamento por minuto de uso e permitir acesso de informações online para administração municipal. A cobrança passa a valer às 9h do dia 29.

Até o final da instalação do novo equipamento, o antigo será utilizado, aceitando somente moedas. Para quem ainda possuir créditos nos bottons, deverá utilizá-los até o fim da troca dos equipamentos, que se dará no prazo máximo de três meses. Cada hora custará R$2, sendo agora o valor fracionado proporcionalmente ao tempo de permanência. Os valores deverão ser depositados na máquina correspondendo ao tempo que utilizar a vaga e um agente emitirá um recibo impresso a quem desejar. Semanalmente a Troia Park prestará contas à prefeitura.

Em breve, uma máquina será disponibilizada na Praça da Matriz para que um agente responsável ensine e oriente os usuários sobre o novo sistema que será instalado na cidade.

Novidades

Com a instalação do novo equipamento, além do fracionamento do tempo de uso e da emissão do comprovante diretamente da máquina, os usuários poderão utilizar cartões recarregáveis com o objetivo de facilitar o uso da Zona Azul para quem precisa com frequência parar na região central da cidade. Os antigos bottons não valerão para o novo equipamento.

Outra novidade será a ativação do parquímetro por meio de qualquer máquina do sistema. “Se a pessoa para o carro e desce duas ou três quadras e se lembra que não ativou o parquímetro, poderá procurar a máquina mais próxima para fazê-lo. Elas serão interligadas por meio de um sistema que identificará a placa do veículo, e não mais, as vagas disponíveis ao redor da máquina, como era antigamente. O fiscal fará o controle eletrônico através de um sistema mais moderno”, explicou o prefeito Cláudio Góes.

Decisão

O contrato existente entre a Prefeitura de São Roque e a empresa Troia Park é um contrato de concessão de serviço público, pelo prazo de 10 anos, firmado na gestão passada. Ao assumir o mandato, o atual governo, tendo em vista inúmeras reclamações relacionadas ao não cumprimento de normas do direito do consumidor, entre outros fundamentos, decidiu suspender o serviço, com o intuito de avaliar o contrato de concessão e buscar resolver as frequentes insatisfações e reclamações dos usuários, como o não fornecimento de comprovantes de pagamento. Tais irregularidades ainda estão em avaliação pelo Tribunal de Contas, mas os termos de acordo permitirão que o sistema possa ser reativado atendendo aos anseios do consumidor.

“Ao invés de partirmos para uma rescisão contratual, optamos por suspender e avaliar as opções, pois como este não é considerado por lei um serviço essencial, não é possível uma licitação de emergência. Sendo assim, todo o processo poderia demorar mais de seis meses. A empresa se dispôs a nos mostrar novas opções para atender a nossa demanda e trouxe a solução imediata”, conta o prefeito.

Mais fluxo

Comerciantes e usuários relataram a nossa reportagem que durante os três meses de suspensão parar o carro no centro da cidade se tornou uma tarefa complicada.

“Deixei o carro na Marginal e subi com o meu bebê até aqui, pois não encontro vagas. Com a Zona Azul era muito mais fácil”, desabafou a técnica de ótica Elisângela Xavier, que falou com a nossa reportagem em frente a um comércio da rua Marechal Deodoro, no centro.

Para o empresário Israel de Moraes a ausência da Zona Azul prejudica também o comércio. “Está vendo ali, aqueles carros são de comerciantes e trabalhadores locais que deixam o dia todo. Meus clientes não conseguem mais parar. Com a Zona Azul aquelas vagas sempre estavam livres, tinha rotatividade. Sou a favor da Zona Azul, pois ela colabora para a fluidez no centro”, conta.