Zona Azul, uma questão de pontuação

Um homem rico estava muito mal, pediu papel e caneta e escreveu ao seu tabelião assim:

“Deixo meus bens à minha irmã não a meu sobrinho jamais será paga a conta do alfaiate nada aos pobres tudo bem”

Morreu antes de fazer a pontuação para esclarecer a quem deixava sua fortuna. Na sua declaração sem pontuação eram quatro os concorrentes a herança: sua irmã, seu sobrinho, seu alfaiate e os pobres. Quatro cópias dessa declaração foram feitas e distribuídas uma para cada um dos quatro citados. O sobrinho fez a seguinte pontuação:

Deixo meus bens à minha irmã? Não, ao meu sobrinho!

Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres, tudo bem?

A irmã pontuou assim o escrito:

Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho.

Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres, tudo bem?

O alfaiate puxou a brasa pra sardinha dele:

Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho? Jamais!

Será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres, tudo bem?

Aí veio a interpretação dos pobres:

Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho? Jamais!

Será paga a conta do alfaiate? Nada! Aos pobres? Tudo bem!

Nessa hora o tabelião responsável pela distribuição da herança, num ato impensado, rasga todos os documentos. Assim é a vida. Nós é que colocamos os pontos conforme o melhor para nós. E isso faz a diferença! Falando nisso, antigamente em nossa cidade quando precisávamos ir ao centro, íamos andando ou deixávamos nossos veículos a quilômetros do centro da cidade.

Folgados deixavam seus veículos o dia todo ao longo das ruas centrais. Com isso o cidadão que precisava fazer serviços e compras, se via obrigado a colocar seu veiculo nos caríssimos estacionamentos. O centro da cidade ficava um pandemônio o dia todo com motoristas procurando vagas e sem encontra-las.

Com a implantação da Zona azul, acabou a farra dos folgadinhos. Pagávamos um real e estacionávamos bem. Mas como na historia da pontuação, cada um pontua conforme seu próprio interesse, o beneficio foi julgado ilegal pelos governantes da cidade e subtraído dos munícipes e com isso, a farra voltou.

O povo, que merece o retorno dos seus impostos pagos, está á muito tempo ouvindo que a zona azul vai voltar e ainda melhorada. A pergunta é; Até quando pagaremos estacionamentos caros? Se a prestação dos serviços parou para corrigir as falhas existentes, ótimo!

Corrijam e nos devolvam esse benefício que só está acentuado conforme interesses de outros, não do povo.

Abraços estacionados do Bispo Cláudio Gonçalves