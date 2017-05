Zona Azul volta a operar nesta segunda-feira

A cobrança do estacionamento rotativo Zona Azul na área Central de São Roque será retomada a partir deste dia 29 de maio. Na semana passada a Prefeitura da Estância Turística de São Roque assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a empresa Troia Park que tem o direito de concessão, mas que teve seu contrato suspenso em razão de apontamentos do Tribunal de Contas do Estado e também, por reclamações dos usuários quanto ao fracionamento de horário, bem como a não emissão de recibo ao consumidor. A volta da Zona Azul tem o objetivo de trazer mais fluidez ao trânsito no centro da cidade.

A partir de segunda-feira o serviço será retomado com o fracionamento de horário e também com a emissão de recibo para aqueles usuários que solicitarem. Os comprovantes serão emitidos pelos monitores do sistema através de equipamento eletrônico.

Nos próximos 90 dias a empresa terá que substituir todo equipamento e os novos parquímetros deverão ser configurados para atender condições diferenciadas e específicas dos parâmetros de operação, especialmente para garantir a emissão de bilhetes ou tíquetes de pagamento, ou seja, recibos que sejam comprovantes pelo uso da vaga e que permitam que o usuário pague pelo número de minutos efetivamente utilizados, além de garantir que o consumidor não terá prejuízo financeiro, possibilitando o efetivo controle por parte da prefeitura de forma real e simultânea, através da rede de internet.

Quanto a substituição dos equipamentos, a empresa deverá respeitar uma distância máxima de 50 metros entre o parquímetro e a vaga que será utilizada pelo usuário. Também não será permitido que quem utiliza o serviço tenha que cruzar a rua para acionar o equipamento.