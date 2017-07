Conselho para o fim de semana

Estamos encerrando mais um mês, entrando cada vez mais fundo na energia da estação do Inverno, uma época de recolhimento e reflexão sobre nossas vidas. A energia do fim de semana estará oscilando muito, poderemos experimentar momentos felizes e tristes, um seguido do outro, estaremos instáveis, incomodados com algo que talvez nem saibamos o que seja.

Se você for planejar o seu fim de semana, acreditando que tudo sairá de acordo com a tua determinação, seja prudente, pois existem grandes possibilidades para que não consiga seguir os planos à risca.

A oscilação da energia regente, se dá aos efeitos da dualidade agindo dentro de todos nós, o masculino e feminino, negativo e positivo, fluindo feito cascata em nosso âmago, provocando o fim de um ciclo energético e começo de outro.

Por outro lado, devemos até sentir gratidão, pois como na carta do Tarô, A Roda da Fortuna, as rodas giram e não param, sendo ela implacável, estando acima da vontade do homem. A energia estará em movimento!

Devemos deixar de perpetuar a recusa em aprender com os nossos erros, é preciso encarar a dor, aceitar as nossas imperfeições, e agir contra o fracasso através de novas condutas na vida.

Toda essa oscilação, altos e baixos da vibração estará impulsionando transformações em nosso emocional, principalmente também na esfera familiar, onde mesmo em contato com os familiares, poderemos nos sentir solitários.

A casa poderá estar cheia, mas é muito provável que o teu coração esteja vazio sem motivos aparentes.

Esse sentimento é normal, salvo o conhecimento de que como estaremos entrando em uma nova fase de vibrações, por causa das manifestações da natureza, estaremos sendo forçados a parar, se recolher, e provocar encerramentos inicialmente dentro de nós.

Toda a transformação é necessária, impossível prosseguir nesta vida, forçando para que tudo seja e esteja sempre de acordo com os padrões da nossa zona de conforto.

Estamos em constante desenvolvimento!

Bom fim de semana!

Diego Medeiros Raposo – Tarólogo/terapeuta holístico há duas décadas, auxiliando o consulente a alcançar o equilíbrio emocional, fazendo limpeza energética, e transmitindo as orientações provindas do oráculo através do Tarô e do Baralho Cigano.

