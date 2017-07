Conselho para o fim de semana

“A demora de uma decisão, muitas vezes significa a perda do direito de escolha.”

A energia do fim de semana, provocará situações onde não será possível ficar em cima do muro, vendo a vida passar, sem nenhuma ação ser empregada.

Algumas questões em nossas vidas, passam a ser iminentes, e ficar empurrando com a barriga, certamente levará à estagnação, gerando assim, mais problemas.

Sendo a vida cíclica, os eventos ocorrem independente da nossa vontade, e quando não assumimos o nosso direito de escolha, somos forçados a aceitar o que é imposto, mas para ter posse deste direito, a vida aguarda impacientemente pelas nossas atitudes.

“São nossas ações que movem o mundo”.

Será preciso também ter cautela quanto aos conselhos em excesso, opiniões diversificadas, serão prejudiciais na tomada de decisões, portanto, o melhor é refletir em silencio sobre as questões que precisam ser resolvidas.

A confiança precisa ser alimentada, não somos carentes em excesso, ao ponto de não conseguirmos tomar decisões por nós mesmos, afinal, cada um tendo consciência ou não, está com o volante da própria vida nas mãos, sendo total responsável pelas direções que toma.

Além deste impasse diante das escolhas a serem feitas, a energia estará favorecendo os planejamentos, principalmente trazer à realidade, aqueles projetos engavetados. Ou os colocam à luz da realização, ou os mesmos deverão ser abandonados, para dar lugar aos novos, pois viver sobrecarregado de intenções sufocadas no interno, também gerará estagnação, fortalecendo assim, as frustrações que tanto assombram as pessoas.

Se temos consciência da impossibilidade de realizar algo, o melhor a ser feito é se direcionar para o novo.

O que não se pode permitir é ficar parado na vida, esperando que um dia, como por um milagre, algo aconteça.

Milagres até existem, mas o universo é totalmente criterioso com eles!

Para aqueles que ultimamente vêm se sentindo sem novidades, com os eventos da vida parados, tenham em mente que logo novas situações estarão surgindo na vida.

É importante dar-se oportunidade ao egoísmo saudável, ou seja, aquele que nos impulsiona a agirmos em benefício próprio, buscando pelas realizações intransferíveis, não compartilháveis, aquelas que se vive e se sente individualmente, aquela conhecida como realização pessoal.

E convenhamos, cada um nesta vida se encontra, para viver as próprias realizações, o que de fato, dá-nos um sentido de existência.

Desejo um abençoado fim de semana!

Diego Medeiros Raposo – Tarólogo/terapeuta holístico há duas décadas, auxiliando o consulente a alcançar o equilíbrio emocional, fazendo limpeza energética, e transmitindo as orientações provindas do oráculo através do Tarô e do Baralho Cigano.

E-mail: [email protected]

Whatsapp: (11)96311-8553

Site: https://diegodimera.wixsite.com/dimera

Facebook: Dimera